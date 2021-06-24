Про подальше зростання цін на пальне видання пише з посиланням на інформацію "Консалтингової групи А-95".

Читайте також Як заощадити на обслуговуванні власного авто: 5 секретів

Середні роздрібні ціни на бензин 24 червня становлять

А-92 – 28,71 гривні за літр, у порівнянні з попереднім днем відбулося зростання на 34 копійки;

– 28,71 гривні за літр, у порівнянні з попереднім днем відбулося зростання на 34 копійки; бензин А-95 додав у ціні 36 копійок та тепер коштує 29,66 гривні за літр;

додав у ціні 36 копійок та тепер коштує 29,66 гривні за літр; ціни на дизель теж пішли вгору – 28,13 гривні за літр, хоча 23 червня було на 41 копійку менше.

Водночас ситуація з автогазом протилежна – він подешевшав на 13 копійок та коштує 15,44 гривні за літр.



Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні / Скриншот зі сайту "РБК-Україна"

В Україні ввели держрегулювання роздрібних цін пальне: деталі