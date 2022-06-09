Бензин подорожчав, дизель – навпаки: ситуація на АЗС 9 червня

9 червня 2022 , 11:54
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Українці все ще відчувають дефіцит пального, стоячи у чергах на АЗС. Що відбувається на ринку пального 9 червня та скільки потрібно грошей, щоб заправити свою автівку, читайте далі.

Вартість пального 9 червня

Бензин А-95 преміум подорожчав на 33 копійки за останню добу. Тепер він коштує в середньому 52,33 гривні за літр по Україні, за даними auto.ria.

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Водночас звичайний А-95 опустився в ціні на 2 копійки і коштує в середньому 50,25 гривні. Зокрема, мережі ОККО, WOG продають бензин А-95 по 51 гривні. Авіас та Укрнафта продають пальне по 50 гривень в середньому, а UPG – 48,90 гривні.

Дизельне пальне коштує 56,49 гривні за літр, що дешевше на 8 копійок. У мережах ОККО та WOG дизельне пальне коштує 51 гривню. В UPG – 56 гривень, Авіас та Укрнафта – 55 гривень. 

Газ за останню добу подешевшав на 34 копійки. Його середня вартість на українських АЗС – 41,57 гривні за літр. На ОККО він коштує 42 гривні, на Авіас – 41,91 гривні, а на UPG – 37 гривень. Зауважимо, що пальне відрізняється в ціні залежно від регіону. 

Важливо! Нацбанк прогнозує, що ціни на бензин стабілізуються, але залишаться високими. Це пов'язано з рекордними цінами на нафту і нафтопродукти у всьому світі. Нафта марки Brent вже перевищила вартість у 120 доларі за барель.

Яка ситуація з дефіцитом

Однозначно ситуація на ринку пального покращилася. Вже немає кілометрових черг, але за пальним все ще часто доводиться стояти у черзі або шукати, на якій АЗС воно є. Для цього можна скористатися:

  • мобільними додатками мереж АЗС – до прикладу, Прайд, Fishka чи Energy.
  • онлайн-картою від ЛУН.

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95, в ефірі 24 каналу відзначив, що ситуація з дефіцитом пального – різна в кожному регіоні. Найменше проблем мають Київ та західні області. Зокрема, Закарпатська область відзвітувала про подолання паливної кризи. Також далеко не найгірша ситуація в Одесі. Водночас найбільше проблем з дефіцитом пального є в центральних та східних регіонах – особливо периферія областей.

Чому виник дефіцит пального

  • Російські окупанти зруйнували паливну інфраструктуру, нафтобази та Кременчуцький нафтопереробний завод.
  • Також ворог блокує порти, що унеможливлює імпорт нафти та нафтопродуктів морським шляхом. Доводиться все ввозити через західні кордони.
  • Відповідно здорожчала логістика, яка тепер ще й займає куди більше часу.
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До теми – Куюн розповів про ситуацію на ринку пального: дивіться відео

 

Автор: Юлія Поскробок