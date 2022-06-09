Вартість пального 9 червня

Бензин А-95 преміум подорожчав на 33 копійки за останню добу. Тепер він коштує в середньому 52,33 гривні за літр по Україні, за даними auto.ria.

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Водночас звичайний А-95 опустився в ціні на 2 копійки і коштує в середньому 50,25 гривні. Зокрема, мережі ОККО, WOG продають бензин А-95 по 51 гривні. Авіас та Укрнафта продають пальне по 50 гривень в середньому, а UPG – 48,90 гривні.

Дизельне пальне коштує 56,49 гривні за літр, що дешевше на 8 копійок. У мережах ОККО та WOG дизельне пальне коштує 51 гривню. В UPG – 56 гривень, Авіас та Укрнафта – 55 гривень.

Газ за останню добу подешевшав на 34 копійки. Його середня вартість на українських АЗС – 41,57 гривні за літр. На ОККО він коштує 42 гривні, на Авіас – 41,91 гривні, а на UPG – 37 гривень. Зауважимо, що пальне відрізняється в ціні залежно від регіону.

Важливо! Нацбанк прогнозує, що ціни на бензин стабілізуються, але залишаться високими. Це пов'язано з рекордними цінами на нафту і нафтопродукти у всьому світі. Нафта марки Brent вже перевищила вартість у 120 доларі за барель.

Яка ситуація з дефіцитом

Однозначно ситуація на ринку пального покращилася. Вже немає кілометрових черг, але за пальним все ще часто доводиться стояти у черзі або шукати, на якій АЗС воно є. Для цього можна скористатися:

мобільними додатками мереж АЗС – до прикладу, Прайд, Fishka чи Energy.

онлайн-картою від ЛУН.

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95, в ефірі 24 каналу відзначив, що ситуація з дефіцитом пального – різна в кожному регіоні. Найменше проблем мають Київ та західні області. Зокрема, Закарпатська область відзвітувала про подолання паливної кризи. Також далеко не найгірша ситуація в Одесі. Водночас найбільше проблем з дефіцитом пального є в центральних та східних регіонах – особливо периферія областей.

Чому виник дефіцит пального

Російські окупанти зруйнували паливну інфраструктуру, нафтобази та Кременчуцький нафтопереробний завод.

Також ворог блокує порти, що унеможливлює імпорт нафти та нафтопродуктів морським шляхом. Доводиться все ввозити через західні кордони.

Відповідно здорожчала логістика, яка тепер ще й займає куди більше часу.

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До теми – Куюн розповів про ситуацію на ринку пального: дивіться відео