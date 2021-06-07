Бензин почав дорожчати: яка ціна пального на АЗС

Станом на 7 червня роздрібні ціни на бензин в Україні у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Водночас ціни автогазу і дизельного палива не зазнали змін.

Про підвищення цін на бензин на український АЗС свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

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В Україні подорожчав бензин

Середня роздрібна ціна на бензин А-92 становить 28,20 гривні за літр. Це пальне подорожчало на 1 копійку у порівнянні з попереднім торговим днем.

становить 28,20 гривні за літр. Це пальне подорожчало на 1 копійку у порівнянні з попереднім торговим днем. Бензин А-95 коштує 28,97 гривні, також відбулося зростання на 1 копійку.

Водночас ціна на дизельне паливо у середньому становить 27,35 гривні за літр, а на автогаз – 15,69 гривні. Тобто ці види пального не подорожчали.

Ціни на бензин: останні новини

Кабмін у середині травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою уряду запровадили максимальну роздрібну націнку в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень – на дизельне паливо.

Також уряд вніс зміни в методику визначення середньої гуртової ціни на бензин і дизельне паливо. За приблизними розрахунками, середня гуртова ціна може збільшитися на 55 копійок за літр для бензину і 61 копійку для дизельного палива.



Ціни на пальне в Україні зросли / Інфографіка "РБК-Україна"



Скільки коштує бензин А-92 на АЗС / Дані зі сайту "РБК-Україна"