Вартість пального 10 червня
Бензин А-95 преміум не змінився у ціні і далі коштує в середньому 52,33 гривні за літр в Україні, за даними auto.ria. Нагадаємо, що днем раніше він подорожчав на 33 копійки.
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Водночас звичайний А-95 подорожчав в ціні на 1 копійку і коштує в середньому 50,26 гривні. Зокрема, мережі ОККО, WOG продають бензин А-95 по 51 гривні. Авіас та Укрнафта продають пальне по 50 гривень в середньому, а UPG – 48,90 гривні.
Дизельне пальне коштує 56,66 гривні за літр, що дорожче на 17 копійок. У мережах ОККО та WOG дизельне пальне коштує 57 гривень. В UPG – 56 гривень, Авіас та Укрнафта – 55 гривень.
Газ за останню добу подорожчав на 34 копійки. Його середня вартість на українських АЗС – 41,91 гривні за літр. На ОККО він коштує 42 гривні, на Авіас – 41,91 гривні. Зауважимо, що пальне відрізняється в ціні залежно від регіону.
Чи ростимуть ціни далі
- Нацбанк прогнозує, що ціни на бензин стабілізуються, але залишаться високими. Це пов'язано з рекордними цінами на нафту і нафтопродукти у всьому світі. Нафта марки Brent вже перевищила вартість у 120 доларі за барель.
- Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95, теж вважає, що поки нафта тримається на рівні 120 – 125 доларів, то вартість пального для українців не повинна зростати.
З великою впевненістю можу сказати, що поки що не бачу передумов для здорожчання. Є у нас, так би мовити, запас міцності для того, щоб амортизувати подальше можливе подорожчання пального.
Яка ситуація з дефіцитом
Ситуація на ринку пального покращилася – вже є достатньо пального для критичної інфраструктури та промисловості. Однак для звичайних споживачів запасів ще недостатньо, тому і далі є черги на АЗС, а деякі заправки стоять пусті. Радимо шукати наявність пального за допомогою:
- мобільних додатків мереж АЗС – до прикладу, Прайд, Fishka чи Energy.
- онлайн-карти від ЛУН.
Сергій Куюн відзначив, що ситуація з дефіцитом пального – різна в кожному регіоні. Найменше проблем мають Київ та західні області. Також далеко не найгірша ситуація в Одесі. Водночас найбільше проблем з дефіцитом пального є в центральних та східних регіонах – особливо периферія областей.
Зазначимо, що літо – це високий сезон для аграрної промисловості. Тож підвищений попит на пальне зберігатиметься щонайменше до вересня. Ймовірно, до того часу не вийде повністю розв'язати проблему дефіциту.
Чому виник дефіцит пального
- Російські окупанти зруйнували паливну інфраструктуру, нафтобази та Кременчуцький нафтопереробний завод.
- Також ворог блокує порти, що унеможливлює імпорт нафти та нафтопродуктів морським шляхом. Доводиться все ввозити через західні кордони.
- Відповідно здорожчала логістика, яка тепер ще й займає куди більше часу.
- Рішення уряду скасувати акциз, зменшити ПДВ з 20% до 7%, а згодом і скасувати держрегулювання цін, певною мірою стабілізували ситуацію.
До теми – Куюн розповів про ситуацію на ринку пального: дивіться відео