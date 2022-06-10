Вартість пального 10 червня

Бензин А-95 преміум не змінився у ціні і далі коштує в середньому 52,33 гривні за літр в Україні, за даними auto.ria. Нагадаємо, що днем раніше він подорожчав на 33 копійки.

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Водночас звичайний А-95 подорожчав в ціні на 1 копійку і коштує в середньому 50,26 гривні. Зокрема, мережі ОККО, WOG продають бензин А-95 по 51 гривні. Авіас та Укрнафта продають пальне по 50 гривень в середньому, а UPG – 48,90 гривні.

Дизельне пальне коштує 56,66 гривні за літр, що дорожче на 17 копійок. У мережах ОККО та WOG дизельне пальне коштує 57 гривень. В UPG – 56 гривень, Авіас та Укрнафта – 55 гривень.

Газ за останню добу подорожчав на 34 копійки. Його середня вартість на українських АЗС – 41,91 гривні за літр. На ОККО він коштує 42 гривні, на Авіас – 41,91 гривні. Зауважимо, що пальне відрізняється в ціні залежно від регіону.

Чи ростимуть ціни далі

Нацбанк прогнозує, що ціни на бензин стабілізуються, але залишаться високими. Це пов'язано з рекордними цінами на нафту і нафтопродукти у всьому світі. Нафта марки Brent вже перевищила вартість у 120 доларі за барель.

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95, теж вважає, що поки нафта тримається на рівні 120 – 125 доларів, то вартість пального для українців не повинна зростати.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи А-95 З великою впевненістю можу сказати, що поки що не бачу передумов для здорожчання. Є у нас, так би мовити, запас міцності для того, щоб амортизувати подальше можливе подорожчання пального.

Яка ситуація з дефіцитом

Ситуація на ринку пального покращилася – вже є достатньо пального для критичної інфраструктури та промисловості. Однак для звичайних споживачів запасів ще недостатньо, тому і далі є черги на АЗС, а деякі заправки стоять пусті. Радимо шукати наявність пального за допомогою:

мобільних додатків мереж АЗС – до прикладу, Прайд, Fishka чи Energy.

онлайн-карти від ЛУН.

Сергій Куюн відзначив, що ситуація з дефіцитом пального – різна в кожному регіоні. Найменше проблем мають Київ та західні області. Також далеко не найгірша ситуація в Одесі. Водночас найбільше проблем з дефіцитом пального є в центральних та східних регіонах – особливо периферія областей.

Зазначимо, що літо – це високий сезон для аграрної промисловості. Тож підвищений попит на пальне зберігатиметься щонайменше до вересня. Ймовірно, до того часу не вийде повністю розв'язати проблему дефіциту.

Чому виник дефіцит пального

Російські окупанти зруйнували паливну інфраструктуру, нафтобази та Кременчуцький нафтопереробний завод.

Також ворог блокує порти, що унеможливлює імпорт нафти та нафтопродуктів морським шляхом. Доводиться все ввозити через західні кордони.

Відповідно здорожчала логістика, яка тепер ще й займає куди більше часу.

Рішення уряду скасувати акциз, зменшити ПДВ з 20% до 7%, а згодом і скасувати держрегулювання цін, певною мірою стабілізували ситуацію.

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До теми – Куюн розповів про ситуацію на ринку пального: дивіться відео