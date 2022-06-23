Деякі АЗС знизили ціну на газ: ситуація на ринку пального 23 червня
Газ можна знайти майже на кожному АЗС, часто без черг. Скільки коштує бензин, дизель та газ 23 червня та яка ситуація з постачанням, читайте далі.
Вартість пального 23 червня
В середньому ціна газу минулої доби знизилася на 20 копійок по Україні до 42,15 гривні завдяки тому, що декілька мереж опустили свою ціну на 1 гривню:
- Shell знизила ціну на 1 гривню до 42,04 гривні за літр газу;
- Київська KLO, а також Motto – до 41,99 гривні;
- Дніпропетровський "Нефтек" до 43,99 гривні;
- Мережа Mango знизила ціну одразу на 1,20 гривні і тепер там можна заправитися газом за 42,52 гривні.
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Зауважимо, що на ринку автомобільного газу немає дефіциту. Цим видом пального можна заправитися будь-де, адже його постачають у достатній кількості. Водночас є ще проблеми з бензином та дизелем.
По газу імпорт вже перевищив очікування, по дизпальному ринок потихеньку виходить на прогнозні показники, по бензину все ще не дотягує 20-25%.
Середні ціни на бензин та дизель, як повідомляє "Мінфін":
- Бензин А-95 преміум – 52,32 гривні;
- Бензин А-95 – 50,69 гривні;
- Бензин А-92 – 50,56 гривні;
- Дизельне паливо – 56,45 гривні;
- Дизельне паливо преміум – 57,95 гривні.
Чи повернуться старі ціни
Україна активно працює над тим, що налагодити нові маршрути постачання. Але не варто розраховувати, що коли це станеться, то ціни повернуться до довоєнних. Річ у тім, що ціни на пальне різко виросли у всьому світі через рекордну вартість нафти. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, тої ціни, яка була раніше, вже не буде.Зверніть увагу! Проблема з дефіцитом пального для звичайних водіїв все ще гостра. Щоб дізнатися про наявність пального на АЗС, радимо скористатися мобільними додатками мереж АЗС (Прайд, Fishka, Energy тощо) або онлайн-картою від ЛУН.
Чому виник дефіцит пального
- Російські окупанти зруйнували паливну інфраструктуру, нафтобази та Кременчуцький нафтопереробний завод.
- Також ворог блокує порти, що унеможливлює імпорт нафти та нафтопродуктів морським шляхом. Доводиться все ввозити через західні кордони.
- Відповідно здорожчала логістика, яка тепер ще й займає куди більше часу.
- Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що постачання налагодиться вже цієї осені.
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