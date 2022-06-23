Деякі АЗС знизили ціну на газ: ситуація на ринку пального 23 червня

Газ можна знайти майже на кожному АЗС, часто без черг. Скільки коштує бензин, дизель та газ 23 червня та яка ситуація з постачанням, читайте далі.

Вартість пального 23 червня

В середньому ціна газу минулої доби знизилася на 20 копійок по Україні до 42,15 гривні завдяки тому, що декілька мереж опустили свою ціну на 1 гривню:

Shell знизила ціну на 1 гривню до 42,04 гривні за літр газу;

Київська KLO, а також Motto – до 41,99 гривні;

Дніпропетровський "Нефтек" до 43,99 гривні;

Мережа Mango знизила ціну одразу на 1,20 гривні і тепер там можна заправитися газом за 42,52 гривні.

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Зауважимо, що на ринку автомобільного газу немає дефіциту. Цим видом пального можна заправитися будь-де, адже його постачають у достатній кількості. Водночас є ще проблеми з бензином та дизелем.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи А-95 По газу імпорт вже перевищив очікування, по дизпальному ринок потихеньку виходить на прогнозні показники, по бензину все ще не дотягує 20-25%.

Середні ціни на бензин та дизель, як повідомляє "Мінфін":

Бензин А-95 преміум – 52,32 гривні ;

52,32 гривні Бензин А-95 – 50,69 гривні ;

50,69 гривні Бензин А-92 – 50,56 гривні;

50,56 Дизельне паливо – 56,45 гривні;

56,45 Дизельне паливо преміум – 57,95 гривні.

Чи повернуться старі ціни

Україна активно працює над тим, що налагодити нові маршрути постачання. Але не варто розраховувати, що коли це станеться, то ціни повернуться до довоєнних. Річ у тім, що ціни на пальне різко виросли у всьому світі через рекордну вартість нафти. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, тої ціни, яка була раніше, вже не буде.

Чому виник дефіцит пального

Російські окупанти зруйнували паливну інфраструктуру, нафтобази та Кременчуцький нафтопереробний завод.

Також ворог блокує порти, що унеможливлює імпорт нафти та нафтопродуктів морським шляхом. Доводиться все ввозити через західні кордони.

Відповідно здорожчала логістика, яка тепер ще й займає куди більше часу.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що постачання налагодиться вже цієї осені.

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