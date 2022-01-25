Ціна пального

Такі дані зафіксували під час щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95". На як змінились роздрібні ціни пального на АЗС 25 січня, розповідаємо далі.

Важливо Бензин та дизель можуть подорожчати: Мінекономіки встановило нову граничну ціну

Середня роздрібна ціна пального:

бензин А-92 – 31,26 гривні за літр (+0,51 гривні),

бензин А-95 – 32,14 гривні за літр (+0,47 гривні),

дизельне пальне (ДП) – 31,41 гривні за літр (+0,55 гривні),

автогаз – 18,96 гривні за літр (0,00 гривень).

Цікаво! Ознайомитись з середніми роздрібними цінами на пальне, що діяли попереднього торгового дня (24 січня 2022 року), можна тут.

Як зросла ціна пального за рік

Згідно з даними українського Держстату, в грудні в порівнянні з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 24,4% до 29,6 гривні за літр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривень за літр, ДП – на 23,1% до 29,6 гривні за літр.

Що стосується автогазу, то за аналогічний проміжок часу він подорожчав на 50,5% до 19,1 гривні за літр.

Державне регулювання цін

З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.

Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.

Останній раз Мінекономіки оновлювало граничну ціну на пальне 24 січня 2022 року. Більше про це, читайте тут.

Як працює державне регулювання цін на пальне: дивіться відео