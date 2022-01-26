Бензин та ДП продовжують стрімко дорожчати: яка ціна пального на АЗС

Середня роздрібна ціна літру бензину та дизельного пального зросла в середньому на 50 копійок проти попереднього торгового дня. Що стосується автогазу, то ціни залишаються стабільними вже декілька днів.

Ціна пального

Такі дані зафіксували під час щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95". Як саме змінились роздрібні ціни пального на АЗС 26 січня, розповідаємо далі.

Варто ознайомитись Бензин та дизель можуть подорожчати: Мінекономіки встановило нову граничну ціну

Середня роздрібна ціна пального:

бензин А-92 – 31,74 гривні за літр (+0,49 гривні),

бензин А-95 – 32,62 гривні за літр (+0,48 гривні),

дизельне пальне (ДП) – 31,41 гривні за літр (+0,51 гривні),

автогаз – 18,96 гривні за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 на АЗС станом на 26 січня 2022 року

Пальне продовжує дорожчати вже другий день поспіль, після того, як Мінекономіки оприлюднило нову граничну ціну. Ознайомитись з середніми роздрібними цінами на пальне, що діяли попереднього торгового дня (25 січня 2022 року), можна тут.

Роздрібна ціна бензину А-95 на АЗС / Скриншот "РБК-Україна"

Як зросла ціна пального за рік

Згідно з даними українського Держстату, в грудні в порівнянні з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 24,4% до 29,6 гривні за літр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривень за літр, ДП – на 23,1% до 29,6 гривні за літр.

Що стосується автогазу, то за аналогічний проміжок часу він подорожчав на 50,5% до 19,1 гривні за літр.

Державне регулювання цін

З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.

Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.

Останній раз Мінекономіки оновлювало граничну ціну на пальне 24 січня 2022 року. Більше про це, читайте тут.

Як працює державне регулювання цін на пальне: дивіться відео