Ціна пального

Такі дані зафіксували під час щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95". На як змінились роздрібні ціни пального на АЗС 24 січня, розповідаємо далі.

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Середня роздрібна ціна пального:

бензин А-92 – 30,74 гривні за літр (+0,01 гривень),

бензин А-95 – 31,67 гривні за літр (+0,01 гривень),

дизельне пальне (ДП) – 30,86 гривні за літр (+0,03 гривень),

автогаз – 18,96 гривні за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 на АЗС станом на 24 січня 2022 року

Роздрібна ціна бензину А-95 на АЗС / скриншот "РБК-Україна"

Як зросла ціна пального за рік

Згідно з даними українського Держстату, в грудні в порівнянні з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 24,4% до 29,6 гривні за літр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривень за літр, ДП – на 23,1% до 29,6 гривні за літр.

Що стосується автогазу, то за аналогічний проміжок часу він подорожчав на 50,5% до 19,1 гривні за літр.

Державне регулювання цін

З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.

Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.

Останній раз граничну ціну переглядали 13 січня 2022 року. Тож максимальна ціна на бензин не має перевищувати 32,92 гривні за літр та 32,16 гривні за літр для ДП. Більше про це, читайте тут.

Як працює державне регулювання цін на пальне: дивіться відео