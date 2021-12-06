Бензин та ДП подешевшали: яка ціна пального на АЗС

6 грудня 2021 , 16:31
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Джерело:

"РБК–Україна"

Середня роздрібна ціна літри бензину та дизельного пального продовжила дешевшати. Проти попереднього торгового дня пальне зменшилось у ціні на 50 копійок.

Ціна пального

Такі дані зафіксували під час щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95". На як змінились роздрібні ціни на АЗС 6 грудня, розповідаємо далі.

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Середня роздрібна ціна пального:

  • бензин А-92 – 29,56 гривні за літр (подешевшав на 53 копійки),
  • бензин А-95 – 30,34 гривні за літр (подешевшав на 53 копійки),
  • ДП – 29,60 гривні за літр (подешевшав на 50 копійок),
Зауважте, що ціна автогазу, станом на 6 грудня, складає 19,07 гривні за літр й не змінилась проти попереднього торгового дня. 

Роздрібні ціни на бензин А-95 на АЗС станом на 6 грудня

Роздрібна ціна бензину А-95 на АЗС / Скриншот "РБК-Україна"

Нагадаємо
, що станом на 3 грудня середня ціна бензину А-92 складала 30,09 гривні за літр, а А-95 – 30,86 гривні за літр. Детальніше, читайте тут.

Державне регулювання цін

  • З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
  • Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
  • Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.
  • Останній раз Мінекономіки оновлювало граничну ціну на пальне 2 грудня. Більше про це, читайте тут.
Автор: Дар'я Вереньова