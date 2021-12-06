Бензин та ДП подешевшали: яка ціна пального на АЗС

Середня роздрібна ціна літри бензину та дизельного пального продовжила дешевшати. Проти попереднього торгового дня пальне зменшилось у ціні на 50 копійок.

Ціна пального

Такі дані зафіксували під час щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95". На як змінились роздрібні ціни на АЗС 6 грудня, розповідаємо далі.

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Середня роздрібна ціна пального:

бензин А-92 – 29,56 гривні за літр (подешевшав на 53 копійки),

бензин А-95 – 30,34 гривні за літр (подешевшав на 53 копійки),

ДП – 29,60 гривні за літр (подешевшав на 50 копійок),

Роздрібні ціни на бензин А-95 на АЗС станом на 6 грудня

, що ціна автогазу, станом на 6 грудня, складає 19,07 гривні за літр й не змінилась проти попереднього торгового дня.

Роздрібна ціна бензину А-95 на АЗС / Скриншот "РБК-Україна"

Державне регулювання цін

З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.

Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.

Останній раз Мінекономіки оновлювало граничну ціну на пальне 2 грудня. Більше про це, читайте тут.