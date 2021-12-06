Бензин та ДП подешевшали: яка ціна пального на АЗС
6 грудня 2021 , 16:31Читать новость на русском
Джерело:"РБК–Україна"
Середня роздрібна ціна літри бензину та дизельного пального продовжила дешевшати. Проти попереднього торгового дня пальне зменшилось у ціні на 50 копійок.
Ціна пального
Такі дані зафіксували під час щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95". На як змінились роздрібні ціни на АЗС 6 грудня, розповідаємо далі.
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Середня роздрібна ціна пального:
- бензин А-92 – 29,56 гривні за літр (подешевшав на 53 копійки),
- бензин А-95 – 30,34 гривні за літр (подешевшав на 53 копійки),
- ДП – 29,60 гривні за літр (подешевшав на 50 копійок),
Роздрібні ціни на бензин А-95 на АЗС станом на 6 грудня
Роздрібна ціна бензину А-95 на АЗС / Скриншот "РБК-Україна"Нагадаємо
Державне регулювання цін
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
- Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.
- Останній раз Мінекономіки оновлювало граничну ціну на пальне 2 грудня. Більше про це, читайте тут.