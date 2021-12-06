Ціна пального

Такі дані зафіксували під час щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95". На як змінились роздрібні ціни на АЗС 6 грудня, розповідаємо далі.

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Середня роздрібна ціна пального:

бензин А-92 – 29,56 гривні за літр (подешевшав на 53 копійки),

бензин А-95 – 30,34 гривні за літр (подешевшав на 53 копійки),

ДП – 29,60 гривні за літр (подешевшав на 50 копійок),

Зауважте, що ціна автогазу, станом на 6 грудня, складає 19,07 гривні за літр й не змінилась проти попереднього торгового дня.

Роздрібні ціни на бензин А-95 на АЗС станом на 6 грудня

Роздрібна ціна бензину А-95 на АЗС / Скриншот "РБК-Україна"

Нагадаємо, що станом на 3 грудня середня ціна бензину А-92 складала 30,09 гривні за літр, а А-95 – 30,86 гривні за літр. Детальніше, читайте тут.

Державне регулювання цін