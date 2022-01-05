Бензин та дизель можуть подорожчати: Мінекономіки встановило нову граничну ціну

Ціна пального може зрости на АЗС на гривню за літр бензину та трохи менше для літра дизельного пального. Все через те, що Мінекономіки оновило граничні ціни на пальне, від яких АЗС зможуть встановлювати свою націнку.

Нова гранична ціна пального

Станом на 4 січня надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:

ціна літра бензину знизиться з 27,97 гривні до 26,97 гривні (на 1 гривню);

знизиться з 27,97 гривні до (на 1 гривню); дизельного палива (ДП) – з 23,16 гривні до 23,82 гривні за літр (на 66 копійки).

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Чому ціна пального на АЗС може зрости

З огляду на нові граничні ціни, закупівельна ціна газу подорожчає. Зауважимо, що зазвичай після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС підвищують свої роздрібні ціни й відповідно знижують після їх зменшення. Тож найближчим часом ціна пального на АЗС можуть зрости.

Якою може бути максимальна націнка на АЗС

З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:

31,97 гривні за літр бензину ,

, 30,82 гривні за літр ДП.

Проте максимальна торгова надбавка не поширюється на "брендове преміальне паливо" з покращеними показниками якості.

Державне регулювання цін

З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.

Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.

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