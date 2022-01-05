Нова гранична ціна пального

Станом на 4 січня надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:

ціна літра бензину знизиться з 27,97 гривні до 26,97 гривні (на 1 гривню);

знизиться з 27,97 гривні до (на 1 гривню); дизельного палива (ДП) – з 23,16 гривні до 23,82 гривні за літр (на 66 копійки).

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Чому ціна пального на АЗС може зрости

З огляду на нові граничні ціни, закупівельна ціна газу подорожчає. Зауважимо, що зазвичай після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС підвищують свої роздрібні ціни й відповідно знижують після їх зменшення. Тож найближчим часом ціна пального на АЗС можуть зрости.

Якою може бути максимальна націнка на АЗС

З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:

31,97 гривні за літр бензину ,

, 30,82 гривні за літр ДП.

Проте максимальна торгова надбавка не поширюється на "брендове преміальне паливо" з покращеними показниками якості.

Державне регулювання цін

З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.

Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.

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