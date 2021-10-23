Найбільше подорожчало дизальне палива, а найменше – автогаз. Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

До теми Багато спекуляцій, – Куюн про підвищення цін на продукти через подорожчання пального​

Якими є середні роздрібні ціни 23 жовтня:

на бензин А-92 – 30,36 гривні за літр (зросли на 19 копійок);

за літр (зросли на 19 копійок); на бензин А-95 – 31,27 гривні за літр (зросли на 23 копійок);

за літр (зросли на 23 копійок); на дизельне паливо – 30,15 гривні за літр (зросли на 26 копійок);

за літр (зросли на 26 копійок); на автогаз – 18,44 гривні за літр (зросли на 2 копійки).

Нові граничні ціни на пальне

На початку жовтня у Міністерстві економіки оприлюднили нові граничні ціни на пальне, від яких АЗС зможуть встановлювати свою націнку. З урахуванням максимальних націнок ця вартість не може перевищувати: 31,50 гривні за літр бензину та 30,23 гривні за літр дизельного палива. Отже, ціни 23 жовтня якраз майже впритул наблизилися до граничних.

Зазначимо, що державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо запровадили в Україні у травні 2021 року. Так зробили, аби запобігти ймовірним зловживанням АЗС. Крім цього, так пальне стане доступнішим для населення.



Динаміка зростання цін на бензин протягом липня – жовтня 2021 / Інфографіка з сайту "Мінфін"