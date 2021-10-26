Бензин і дизельне пальне продовжують дорожчати на українських АЗС

Українські АЗС знову переглянули ціни на бензин та дизельне пальне. Протягом 23 – 25 жовтня вартість палива зросла.

Такі дані зафіксували під час щоденного цінового моніторингу консалтингової групи "А-95". На скільки копійок за літр зросли ціни на різних АЗС – дізнавайтесь далі.

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Ціни у BVS

На станціях BVS усі види палива здорожчали на 60 – 90 копійок за літр. Відтепер ціна на А-95 становить 32,69 гривні за літр; на А-92 – 31,89 гривні за літр. За літр дизельного пального на станції BVS доведеться заплатити 31,08 гривень.

Вартість пального у мережі "Катрал"

Водночас у мережі "Картал" усі види палива здорожчали на 60 копійок за літр. Бензин А-95 коштує 32,57 гривні за літр; А-92 – 31,59. Дизельне пальне у мережі "Картал" станом на 26 жовтня коштує 29,57 гривні за літр.

Мережі KLO, "БРСМ-Нафта", "Рур груп", "Автопорт", Овіс та Prime підвищили ціни в межах 0,2 – 1 гривні за літр.



Ціни на пальне станом на 26 жовтня 2021 року / Таблиця Enkorr

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