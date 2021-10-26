Такі дані зафіксували під час щоденного цінового моніторингу консалтингової групи "А-95". На скільки копійок за літр зросли ціни на різних АЗС – дізнавайтесь далі.
До теми Бензин і дизпаливо в Україні різко подорожчали після публікації нової максимальної ціни
Ціни у BVS
На станціях BVS усі види палива здорожчали на 60 – 90 копійок за літр. Відтепер ціна на А-95 становить 32,69 гривні за літр; на А-92 – 31,89 гривні за літр. За літр дизельного пального на станції BVS доведеться заплатити 31,08 гривень.
Вартість пального у мережі "Катрал"
Водночас у мережі "Картал" усі види палива здорожчали на 60 копійок за літр. Бензин А-95 коштує 32,57 гривні за літр; А-92 – 31,59. Дизельне пальне у мережі "Картал" станом на 26 жовтня коштує 29,57 гривні за літр.
Ціни на пальне станом на 26 жовтня 2021 року / Таблиця Enkorr
Пальне в Україні: останні новини
- 4 жовтня у Міністерстві економіки оприлюднили нові граничні ціни на пальне, від яких АЗС і встановлюють свою націнку.
- В Україні з 15 травня 2021 року діє державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Розрахунки здійснює НАК "Нафтогаз України" й тричі на місяць подає дані Міністерству економіки.
- Кабмін встановив максимальну роздрібну націнку. Вона становить 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.