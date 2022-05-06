Бензин і дизель подорожчають: нові граничні ціни від уряду
6 травня 2022 , 11:30Читать новость на русском
Джерело:Міністерство економіки України
Проблема дефіциту на українських АЗС стає все серйознішою. Щоб розв'язати її, Мінекономіки підвищило граничні ціни на пальне.
Нова вартість бензину та дизелю
Міністерство економіки оприлюднило нову середню вартість пального:
- Ціни бензину підвищили на 1,64 гривні до 31,19 гривні за літр;
- Ціни на дизельне пальне підвищили на 1,97 гривні до 35,63 гривні за літр.
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До цих цін АЗС можуть додавати свою націнку. Її також напередодні збільшили. Надбавку за дизельне пальне АЗС можуть встановлювати в розмірі 7 гривень, на бензин – 6,50 гривні.
Скільки коштуватиме пальне на АЗС
Таким чином з новою оцінкою середньої ціни та з новими націнками пальне на АЗС не може перевищувати:
- бензин – 37,69 гривні за літр;
- дизельне пальне — 42,63 гривні за літр.
Дефіцит пального: що відомо
- Через низку чинників (держрегулювання цін, зупинка Кременчуцького нафтопереробного заводу, обстріли нафтобаз та проблеми з логістикою з Європи) на українському ринку пального виник значний дефіцит.
- Великі мережі АЗС ввели обмеження по обсягу пального, яке можна заправити в один бак. Також в більшості випадків потрібна картка або мобільний додаток мережі, щоб заправити автівку.
- Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що для нормалізації ситуації потрібно приблизно місяць.
- Уряд пообіцяв вивести на ринок 70 тисяч тонн бензину і 40 тисяч тонн дизелю.
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