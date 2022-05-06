Нова вартість бензину та дизелю
Міністерство економіки оприлюднило нову середню вартість пального:
- Ціни бензину підвищили на 1,64 гривні до 31,19 гривні за літр;
- Ціни на дизельне пальне підвищили на 1,97 гривні до 35,63 гривні за літр.
Зверніть увагу Страховка для криптотрейдера: що таке опціони та як на них заробити
До цих цін АЗС можуть додавати свою націнку. Її також напередодні збільшили. Надбавку за дизельне пальне АЗС можуть встановлювати в розмірі 7 гривень, на бензин – 6,50 гривні.
Скільки коштуватиме пальне на АЗС
Таким чином з новою оцінкою середньої ціни та з новими націнками пальне на АЗС не може перевищувати:
- бензин – 37,69 гривні за літр;
- дизельне пальне — 42,63 гривні за літр.
Дефіцит пального: що відомо
- Через низку чинників (держрегулювання цін, зупинка Кременчуцького нафтопереробного заводу, обстріли нафтобаз та проблеми з логістикою з Європи) на українському ринку пального виник значний дефіцит.
- Великі мережі АЗС ввели обмеження по обсягу пального, яке можна заправити в один бак. Також в більшості випадків потрібна картка або мобільний додаток мережі, щоб заправити автівку.
- Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що для нормалізації ситуації потрібно приблизно місяць.
- Уряд пообіцяв вивести на ринок 70 тисяч тонн бензину і 40 тисяч тонн дизелю.
До теми – коли пальне з'явиться на АЗС: дивіться відео