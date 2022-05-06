Нова вартість бензину та дизелю

Міністерство економіки оприлюднило нову середню вартість пального:

Ціни бензину підвищили на 1,64 гривні до 31,19 гривні за літр;

Ціни на дизельне пальне підвищили на 1,97 гривні до 35,63 гривні за літр.

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До цих цін АЗС можуть додавати свою націнку. Її також напередодні збільшили. Надбавку за дизельне пальне АЗС можуть встановлювати в розмірі 7 гривень, на бензин – 6,50 гривні.

Скільки коштуватиме пальне на АЗС

Таким чином з новою оцінкою середньої ціни та з новими націнками пальне на АЗС не може перевищувати:

бензин – 37,69 гривні за літр;

гривні за літр; дизельне пальне — 42,63 гривні за літр.

Дефіцит пального: що відомо

Через низку чинників (держрегулювання цін, зупинка Кременчуцького нафтопереробного заводу, обстріли нафтобаз та проблеми з логістикою з Європи) на українському ринку пального виник значний дефіцит.

Великі мережі АЗС ввели обмеження по обсягу пального, яке можна заправити в один бак. Також в більшості випадків потрібна картка або мобільний додаток мережі, щоб заправити автівку.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що для нормалізації ситуації потрібно приблизно місяць.

Уряд пообіцяв вивести на ринок 70 тисяч тонн бензину і 40 тисяч тонн дизелю.

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