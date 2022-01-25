Бензин та дизель можуть подорожчати: Мінекономіки встановило нову граничну ціну

Ціна пального на АЗС може зрости більш як на гривню за літр бензину та дизельного пального. Все через те, що Мінекономіки оновило граничні ціни на пальне, від яких АЗС зможуть встановлювати свою націнку.

Нова гранична ціна пального

Згідно з новими розрахунковими цінами, котрі оприлюднило Мінекономіки, нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:

ціна літра бензину зросте з 27,92 гривні до 29,25 гривні (на 1,33 гривні);

зросте з 27,92 гривні до 29,25 гривні (на 1,33 гривні); дизельного палива (ДП) – 25,16 гривні до 26,84 гривні за літр (на 1,68 гривні)

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Чому ціна пального на АЗС може зрости

З огляду на нові граничні ціни, закупівельна ціна газу подорожчає. Зауважимо, що зазвичай після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС підвищують свої роздрібні ціни й відповідно знижують після їх зменшення. Тож найближчим часом ціна пального на АЗС можуть зрости.

Якою може бути максимальна націнка на АЗС

24 січня 2022 року середня роздрібна ціна пального на АЗС складала 30,74 гривні за літр для бензину А-92, 31,67 гривні за літр для бензину А-95 та 30,86 гривні за літр для ДП.

З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:

34,25 гривні за літр бензину ,

, 33,84 гривні за літр ДП.

Державне регулювання цін

З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.

Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.

Як працює державне регулювання цін на пальне: дивіться відео

Максимальна торгова надбавка не поширюється на "брендове преміальне паливо" з покращеними показниками якості.