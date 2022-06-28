Байден запровадив 35% мито на російські товари: гроші передадуть Україні

Президент США Джо Байден підвищив мито на деякі товари з Росії. На сайті Білого дому зазначено, що гроші від підвищення тарифів передадуть Україні.

Що відомо про 35% мито на російські товари

Підвищення розміру мита на 35% буде поширюватись на продукцію, яка не була заборонена для ввезення в США, уточнив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Також США здійснюватимуть моніторинг імплементації зазначених митних ставок і можуть ухвалити рішення щодо їх перегляду.

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Глава ОП нагадав, що за підсумками саміту G7 було досягнуто домовленості, що гроші від підвищення мита на російський експорт будуть передані Україні.

Таким чином Росію змусять платити за війну,

– підкреслив Єрмак.

Підтримка України лідерами G7

У спільній заяві лідерів G7 мовиться, що країни надаватимуть Україні фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу "стільки, скільки знадобиться".

Лідери G7 готові обмежити доходи Росії, зокрема від експорту золота. Золото є другим за величиною експортним товаром Росії після енергоносіїв. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що експорт золота є джерелом доходу Москви в 19 мільярдів доларів на рік.

G7 візьме на себе зобов'язання допомогти Україні покрити короткостроковий дефіцит бюджетного фінансування, включаючи зобов'язання США у розмірі 7,5 мільярда доларів.

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