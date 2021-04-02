Як Байден вплинув на фондові індекси США: історичні дані

Ще 1 квітня 2021 року за підсумками торгів фондові індекси США підвищилися, а S&P 500 вперше в історії подолав позначку 4000 пунктів. Експерти вже відмітили, що такий на такий небувалий ріст індексів вплинув новий законопроєкт Джо Байдена.

Рекорд індексу S&P 500

1 квітня 2021 року S&P 500 піднявся на 46,98 пунктів (1,2%) й зупинився на позначці 4019,87 пунктів.

Позначку в 3000 пунктів індекс подолав 434 торгові дні тому.

Зростання з 2000 пунктів до 3000 зайняло 1227 торгових днів.

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Ріст індексів на торгах 2 квітня

Індекс S&P 500 2 квітня 2021 року сягнув свого максимуму у 4 020,63 пункта (+1,18%).

Dow Jones 30 Industrial становить 33,153.21 пункта (+0.52%).

Nasdaq Composite зріс до 13,480.11 (+1.76%).

Що вплинуло на ріст індексів

Індекси Dow Jones та Nasdaq Composite ще не побили свої рекорди, проте досить близькі до цього та продовжують зростати. Інфографіку зростання індексів можливо спостерігати в онлайн форматі

Акції почали зростати у зв'язку з презентацією нового економічного плану на суму в 2 трильйони доларів президентом США Джо Байденом, котрий розрахований на 8 років. План передбачає зосередження допомоги на соціальних ініціативах та інфраструктурних проєктах.

На що будуть виділені кошти

621 мільярд доларів на модернізацію транспортної інфраструктури.

400 мільярдів доларів на підтримку літніх людей та інвалідів.

300 мільярдів доларів на підтримку промислового сектора.

213 мільярдів доларів на ремонт і будівництво доступного житла.

100 мільярдів доларів на розвиток мереж широкосмугового зв'язку.

Де візьмуть кошти на проєкт

Витрати планують покрити протягом 15 років у наслідок підвищення корпоративного податку до 28% з 21%, а також збільшення податку на закордонні прибутки компаній.