Як Байден вплинув на фондові індекси США: історичні дані
Ще 1 квітня 2021 року за підсумками торгів фондові індекси США підвищилися, а S&P 500 вперше в історії подолав позначку 4000 пунктів. Експерти вже відмітили, що такий на такий небувалий ріст індексів вплинув новий законопроєкт Джо Байдена.
Джерело:The Wall Street Journal
Рекорд індексу S&P 500
- 1 квітня 2021 року S&P 500 піднявся на 46,98 пунктів (1,2%) й зупинився на позначці 4019,87 пунктів.
- Позначку в 3000 пунктів індекс подолав 434 торгові дні тому.
- Зростання з 2000 пунктів до 3000 зайняло 1227 торгових днів.
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Ріст індексів на торгах 2 квітня
- Індекс S&P 500 2 квітня 2021 року сягнув свого максимуму у 4 020,63 пункта (+1,18%).
- Dow Jones 30 Industrial становить 33,153.21 пункта (+0.52%).
- Nasdaq Composite зріс до 13,480.11 (+1.76%).
Що вплинуло на ріст індексів
Акції почали зростати у зв'язку з презентацією нового економічного плану на суму в 2 трильйони доларів президентом США Джо Байденом, котрий розрахований на 8 років. План передбачає зосередження допомоги на соціальних ініціативах та інфраструктурних проєктах.
На що будуть виділені кошти
- 621 мільярд доларів на модернізацію транспортної інфраструктури.
- 400 мільярдів доларів на підтримку літніх людей та інвалідів.
- 300 мільярдів доларів на підтримку промислового сектора.
- 213 мільярдів доларів на ремонт і будівництво доступного житла.
- 100 мільярдів доларів на розвиток мереж широкосмугового зв'язку.
Де візьмуть кошти на проєкт
Витрати планують покрити протягом 15 років у наслідок підвищення корпоративного податку до 28% з 21%, а також збільшення податку на закордонні прибутки компаній.
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