План передбачає випуск близько 1 мільйона барелів на добу зі Стратегічного нафтового резерву за найближчі місяці. ЗМІ пишуть про це, посилаючись на свої джерела.

До речі Щотижневий експорт російської нафти впав на 26%

Байден 31 березня має виступити з зауваженнями Білого дому щодо цін на газ. Тоді й можуть оголосити про план.

Що цьому передувало

Вартість нафти зросла після вторгнення Росії в Україну. Це призвело до різкого зростання цін на газ, хоч вони і так були високі.

Байден у лютому оголосив про скоординований випуск нафти із запасів спільно з іншими країнами. У листопаді він також випустив близько 60 мільйонів барелів.

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