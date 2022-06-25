Байден разом із країнами G7 погодили заборону на золото з Росії, – ЗМІ

На тлі війни в Україні проти Росії було запроваджено безліч санкцій. Зараз заборонять ще й імпорт нового золота з країни-агресорки.

Байден і G7 погодили заборону на імпорт золота з Росії

Так, президент США Джо Байден та інші лідери країн G7 ("Великої сімки") погодили заборону на імпорт золота з Росії. Про це повідомляють ЗМІ, оскільки офіційна заява повинна бути у вівторок.

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У такий спосіб Байден і G7 розширюють санкції проти Москви за її війну проти України.

За словами джерела, міністерство фінансів США ухвалить рішення заборонити імпорт нового золота у вівторок, маючи на меті подальшу ізоляцію Росії від світової економіки шляхом запобігання її участі на ринку золота.

Водночас Міністерство фінансів США від коментарів наразі відмовилося.

золото є другим за величиною експортним товаром для Росії після енергоносіїв. Росія виробляє близько 10% золота, що видобувається у світі щороку. Її золоті запаси зросли втричі після анексії Криму в 2014 році.

Зазначається, що заборона імпорту російського золота стане останньою з кількох санкцій проти Москви після її вторгнення в Україну 24 лютого.

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