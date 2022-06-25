Байден і G7 погодили заборону на імпорт золота з Росії
Так, президент США Джо Байден та інші лідери країн G7 ("Великої сімки") погодили заборону на імпорт золота з Росії. Про це повідомляють ЗМІ, оскільки офіційна заява повинна бути у вівторок.
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У такий спосіб Байден і G7 розширюють санкції проти Москви за її війну проти України.
За словами джерела, міністерство фінансів США ухвалить рішення заборонити імпорт нового золота у вівторок, маючи на меті подальшу ізоляцію Росії від світової економіки шляхом запобігання її участі на ринку золота.
Водночас Міністерство фінансів США від коментарів наразі відмовилося.
Зазначається, що заборона імпорту російського золота стане останньою з кількох санкцій проти Москви після її вторгнення в Україну 24 лютого.
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