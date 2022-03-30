Байден пообіцяв Зеленському додаткові 500 мільйонів доларів допомоги

Володимир Зеленський 30 березня поговорив з Джо Байденом. Президент США пообіцяв українському уряду 500 мільйонів доларів прямої бюджетної допомоги.

Загалом політики говорили про доставку військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Крім того, обговорювали й жорсткі антиросійські санкції.

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Як пройшла розмова

Байден зазначив, що США цілодобово працюють над виконанням основних запитів України щодо безпекової допомоги. Також комунікують із союзниками та партнерами, щоб знайти додаткові можливості.

Також Байден також переглянув додаткові санкції та гуманітарну допомогу, оголошені минулого тижня. Зеленський розповів колезі про стан переговорів України з Росією.

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