Байден пообіцяв Зеленському додаткові 500 мільйонів доларів допомоги
30 березня 2022 , 20:14Читать новость на русском
Джерело:Білий дім
Володимир Зеленський 30 березня поговорив з Джо Байденом. Президент США пообіцяв українському уряду 500 мільйонів доларів прямої бюджетної допомоги.
Загалом політики говорили про доставку військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Крім того, обговорювали й жорсткі антиросійські санкції.
До теми Зеленський обговорив з Байденом конкретну оборонну підтримку України
Як пройшла розмова
Байден зазначив, що США цілодобово працюють над виконанням основних запитів України щодо безпекової допомоги. Також комунікують із союзниками та партнерами, щоб знайти додаткові можливості.
Також Байден також переглянув додаткові санкції та гуманітарну допомогу, оголошені минулого тижня. Зеленський розповів колезі про стан переговорів України з Росією.
Важливо – Чому США переоцінили Росію: думка американського генерала: