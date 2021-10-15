Відповідний законопроєкт внесли до Палати представників у вівторок, 12 жовтня, щоб запобігти безпрецедентному дефолту та знищенню економіки країни. Його підписав у четвер, 14 жовтня, президент США Джо Байден.

До теми Гроші на виплати є до грудня: у США схвалили підвищення "боргової стелі" держборгу

За словами міністерки фінансів Джанет Єллен, якщо б закон не ухвалили, то з понеділка департамент не зміг би повністю виконувати фінансові зобов'язання уряду. Дефолт може призвести до величезних наслідків на світових фінансових ринках та поставити під сумнів соціальні виплати ветеранам і військовослужбовцям.

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Після того, як закон набрав чинності, Конгрес зможе пропрацювати до грудня 2021. Одна наприкінці року депутатам доведеться ще раз переглянути це питання.

Ймовірно, в грудні ще раз піднімуть "стелю боргу". Наразі межа держборгу США становить 28,4 трильйона доларів, підписаний Байденом закон дозволить підняти її до 28,9 трильйона доларів. Від 2002 року законодавці 18 разів піднімали "стелю", щоб уникнути жахливих наслідків дефолту.

Що таке "боргова стеля"? Це максимальна сума грошей, яку США можуть накопичити позиково шляхом випуску облігацій. Вона спрямована на виконання державних зобов'язань, зокрема соцвиплат і зарплат військовим.

В агенції Moody's Analytic проаналізували, як дефолт може вплинути на американську економіку. Якщо держава не зможе фінансувати соціальні видатки, це коштуватиме США 6 мільйонів робочих місць або 15 трильйонів доларів доходів.

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