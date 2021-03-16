Байден хоче збільшити податки в США вперше з 1993 року: хто платитиме більше

Джо Байден планує підвищити федеральні податки у США, щоб залучити гроші на довгострокову економічну програму, повідомляють джерела Bloomberg. Це частина його плану боротьби з наслідками пандемії.

Кого стосуватимуться зміни

Нові зміни, що планує уряд Байдена, не торкнуться тих, чий дохід менше за 400 тисяч доларів на рік. Проте, стосуватимуться, у першу чергу, податку на прибуток та доходи фізичних осіб. У зв'язку з запланованими змінами американцям слід очікувати, що:

Читайте також Вимоги Байдена до Зеленського: чому США взяли паузу в діалозі з Україною

ставку корпоративного податку на доходи збільшать й вона становитиме 28%, замість 21%;

підвищать ставки податку на прибуток для фізичних осіб, які заробляють понад 400 тисяч доларів на рік;

розширять охоплення для податку на нерухомість;

буде вища ставка податку на прибуток для фізичних осіб, які заробляють більше як 1 мільйон доларів щороку.

Збільшення податку

Для адміністрації Байдена заплановані зміни – це можливість не тільки профінансувати ключові ініціативи, такі як інфраструктура, клімат і розширена допомога біднішим американцям, але й усунути те, що, на думку демократів, є несправедливістю в самій податковій системі.

Глава відділу державної політики США в Evercore ISI й колишній економічний помічник Байдена Сара Біанкі зауважила, що основна увага приділяється розв'язання проблеми нерівності між роботою і багатством.

Всі його погляди завжди полягали в тому, що американці вірять, у справедливість податкової політики, і він розглядав всі варіанти своєї політики через цю призму,

– розповіла Біанкі.

На що розраховує уряд

Останній раз в США суттєво підіймали податки ще за часів каденції Білла Клінтона у 1993 році. Проте, варто звернути увагу на той момент, що кожна податкова пільга і кредит мають свою власну групу лобістів, яка їх підтримує, тож зміна ставок може загрожувати політичним ризиком.

Згідно з оцінками аналітичної агенції Податкової політики, податковий план з кампанії Байдена принесе до бюджету більш як 2,1 трильйона доларів за десять років. Експерти ж розходяться у своїх оцінках і вважають, що він буде коливатись у межах від 2 до 4 трильйонів доларів.

Коли чекати на зміни

Нині точних дат впровадження плану немає. На думку видання Bloomberg, впровадження може відбутись після підписання "ковідної" допомоги у розмірі 2 трильйони доларів. Якщо зміни будуть все ж таки підтримані, то вони можуть набути чинності у 2022 році. Але терміни є досить приблизними й можуть змінитись через високий рівень безробіття внаслідок пандемії коронавірусу.