Батьки матимуть доступ до рахунків дітей, – Гетманцев про економічний паспорт

В Україні хочуть запровадити економічний паспорт українця, який забезпечуватиме певний період життя після повноліття. Увесь час до 18-річчя батьки матимуть доступ до рахунків, аби відстежувати їх.

Про розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі. За його словами, кожен з батьків зможе бачити ситуацію на рахунку своєї дитини.

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"Безперечно, батьки бачитимуть рахунки щомісяця. Буде відповідний ресурс і доступ кожного з батьків до рахунку дитини, де вони в режимі реального часу бачитимуть, що змінюється на рахунку", – зауважив Гетманцев.

Батьки зможуть бачити кошти як у гривнях, так і в інших валютах, які їх цікавитимуть.

Економічний паспорт українця: що відомо

Про відповідний законопроєкт стало відомо 1 грудня. Володимир Зеленський заявив про створення економічного паспорту українця з трибуни у Верховній Раді.

Попередньо запланували, що на рахунках дітей гроші накопичуватимуться завдяки платі за використання надр.

Українці зможуть використовувати гроші лише після повноліття.

За словами Зеленського, цей документ зробить так, що олігархи стануть інвесторами в майбутнє дітей.

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Повне інтерв'ю з Данилом Гетманцевим дивіться 7 грудня о 20:30 на 24 каналі. Не пропустіть!