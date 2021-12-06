Батьки матимуть доступ до рахунків дітей, – Гетманцев про економічний паспорт
Джерело:24 канал
В Україні хочуть запровадити економічний паспорт українця, який забезпечуватиме певний період життя після повноліття. Увесь час до 18-річчя батьки матимуть доступ до рахунків, аби відстежувати їх.
Про розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі. За його словами, кожен з батьків зможе бачити ситуацію на рахунку своєї дитини.
До теми Зеленський вніс у Раду закон про економічний паспорт українця
"Безперечно, батьки бачитимуть рахунки щомісяця. Буде відповідний ресурс і доступ кожного з батьків до рахунку дитини, де вони в режимі реального часу бачитимуть, що змінюється на рахунку", – зауважив Гетманцев.
Батьки зможуть бачити кошти як у гривнях, так і в інших валютах, які їх цікавитимуть.Повне інтерв'ю з Данилом Гетманцевим дивіться 7 грудня о 20:30 на 24 каналі. Не пропустіть!
Економічний паспорт українця: що відомо
- Про відповідний законопроєкт стало відомо 1 грудня. Володимир Зеленський заявив про створення економічного паспорту українця з трибуни у Верховній Раді.
- Попередньо запланували, що на рахунках дітей гроші накопичуватимуться завдяки платі за використання надр.
- Українці зможуть використовувати гроші лише після повноліття.
- За словами Зеленського, цей документ зробить так, що олігархи стануть інвесторами в майбутнє дітей.
Цікаво – що Зеленський сказав у Раді: дивіться відео