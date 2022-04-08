Барель російської нафти = літру крові розтерзаного українця, – Подоляк про "нову валюту"

Захід попри жахливі злочини Росії в Україні продовжує купувати російську нафту та поповнювати бюджет країни-агресорки.

Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента, закликав Європу відмовитися від російської нафти, порівнявши барель до літра української крові.

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Саме час подумати про нову європейську "валюту обміну". Один барель російської нафти = одному літру крові розтерзаного українського громадянина,

– написав Подоляк.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що "купуючи російську нафту та газ, ви фінансуєте вбивства українців". Він закликав не фінансувати воєнну машину країни-агресорки.

Радник глави ОП також звернув увагу на компанії, які продовжують працювати в Росії. Так, 140 європейських компаній – це одна "Бучанська різанина".

Нафтове ембарго

В крайньому п'ятому пакеті санкцій Європейський Союз ввів повну заборону на імпорт російського вугілля. Проте Європа продовжує закуповувати російські нафту та газ. Важливо, що Європа є основним ринком для російських енергоресурсів, які загалом складають понад половину експорту Росії. І хоч Європарламент більшістю голосів закликав до повного ембарго на російські нафту, газ і вугілля, поки рішення щодо нафти й газу не прийняли.

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