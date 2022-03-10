Очільник українського регулятора зауважив й те, що крім зон активних бойових дій, відділення банків працюють, а банкомати поповнюються готівковою. Нагадаємо, що також зняти готівку з картки українці можуть у будь-якій мережі магазину чи на АЗС.

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Можу з гордістю сказати, що українська банківська система залишається стабільною та ліквідною навіть за умов воєнного стану. Національний банк України робить усе від нього залежне, щоб підтримати Україну, її захисників та населення, яке постраждало від російської агресії,

– зауважив голова Нацбанку.

Що таке ліквідність Ліквідність – спроможність окремої установи чи системи в цілому забезпечувати своєчасність, повноту та безперервність виконання усіх своїх грошових зобов’язань.

Джерело Ліквідність – спроможність окремої установи чи системи в цілому забезпечувати своєчасність, повноту та безперервність виконання усіх своїх грошових зобов’язань.Джерело НБУ

Також Шевченко в інтерв'ю запропонував використати як частину репарацій російські активи. Зокрема мовиться про активи, заморожені на Заході.

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