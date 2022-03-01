Банківська система стабільна: в НБУ заспокоїли українців

Національний банк України продовжує стояти на варті фінансової оборони держави.

У Нацбанку повідомили, що банківська система й надалі працює злагоджено:

банки продовжують забезпечувати роботу відділень в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення;

онлайн-банкінги банків працюють в звичайному режимі – з їх допомогою можна поповнити мобільний рахунок, провести безготівкові перекази коштів, зокрема на допомогу армії;

торгівельні заклади (магазини, АЗС та аптеки) мають приймати безготівкові розрахунки – жодних обмежень на такі розрахунки Національний банк не встановлював;

банки за можливості поступово підкріплюють банкомати готівкою.

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Саме тому українців закликають під час покупок віддавати перевагу безготівковим розрахункам. Адже інкасатори банків щодня ризикуючи життям поповнюють банкомати готівкою. Зменшивши попит на готівкові кошти, зменшується ризик їхньому життю та здоров’ю.

Операторів торгівельних мереж та заправних станцій закликаємо не допускати жодних відмов у прийнятті безготівкової оплати. Не приймати платіжні картки зараз – це щонайменше непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання. Особливо сьогодні, коли Україна демонструє світові безпрецедентний приклад героїзму, мужності та єдності перед обличчям зла,

– йдеться у повідомленні.

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