Банки знову продають валюту: скільки коштує долар

В Україні послабили валютні обмеження. Більшість банків вже почали продавати у своїх касах долари за курсом не вище 10% від офіційного, встановленого НБУ.

Який курс у банках

Більшість банків встановили продаж на максимальному рівні – 32,18 гривні за долар. Зокрема, "Приватбанк", Альфа-Банк, ТАСкомбанк, ОТП-Банк та Райффайзен Банк. Проте є й банки, які встановили вигідніший для українців курс.

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До прикладу, державний Укргазбанк встановив продаж на рівні 31 гривні за долар. Зауважимо, що не всі банки почали продавати валюту. Так, в касах Ощадбанку досі неможливо це зробити.

Купівля долара

Нацбанк також встановив мінімальну суму для купівлі валюти – 29,25 гривні за долар. Саме таким є офіційний курс НБУ від 24 лютого. Він залишатиметься таким до кінця війни.

Три державні банки встановили мінімально можливий курс, за яким вони купують долари в населення. А от Укргазбанк готовий купувати долари за 29,50 гривні.

Куди вигідніші курси купівлі у комерційних банків:

Райффайзен – 31,45 гривні за долар;

Альфа-Банк і ТАСкомбанк – 31,5 гривні за долар.

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За даними "Мінфін", легалізація продажу готівкової валюти знизила курсу на чорному ринку на 20 – 30 копійок.