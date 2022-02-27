Про це повідомив Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Наразі максимальна сума, яку можна отримати в банкоматі за день – 100 тисяч гривень. В деяких регіонах банкомати спустошені, але в понеділок, 28 лютого, ця проблема буде вирішена.

Перебої готівкою в банкоматах викликані вихідними, в понеділок вже можна буде зняти готівку,

– пояснив Гетманцев.

Крім того, декілька українських банків запровадили "кредитні канікули" для українців:

"Приватбанк" дозволив користуватися коштами на кредитній картці без сплати відсотків у період з 1 березня по 1 червня 2022 року;

дозволив користуватися коштами на кредитній картці без сплати відсотків у період з 1 березня по 1 червня 2022 року; Альфа-Банк теж на 3 місяці ввів кредитні канікули: відсотки сплачувати не потрібно, вони гасяться за рахунок росту заборгованості;

теж на 3 місяці ввів кредитні канікули: відсотки сплачувати не потрібно, вони гасяться за рахунок росту заборгованості; Monobank продовжить на місяць пільговий період та скасує внесення обов'язкового платежу цього місяця.

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