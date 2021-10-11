Загалом підприємці взяли 24 937 кредитів за програмою "5 – 7 – 9%".

Важливо Доступні кредити 5–7–9%: скільки грошей отримав український бізнес з дня запуску програми

Як розповіли у Міністерстві фінансів, із загальної суми:

7,88 мільярда гривень підприємці отримали на інвестиційні цілі;

35,97 мільярда гривень – у якості антикризових кредитів;

21,78 мільярда гривень були видані на рефінансування попередньо отриманих кредитів.



Обсяг позик перевищив 65 мільярдів / Фото Мінфіну



Які банки видали кредити / Фото Мінфіну

Станом на зараз, у програмі беруть участь 38 банків. Лише за останній тиждень у межах програми видали 343 кредитів на загальну суму 857,4 мільйона гривень.

Що відомо про програму кредитування 5–7–9%? Державна кредитна програма 7– Державна кредитна програма "Доступні кредити 5 9%" запроваджена за ініціативи Президента України з метою спрощення доступу мікро та малого бізнесу до банківського кредитування. Контроль за реалізацією програми покладений на Фонд розвитку підприємництва (ФРП). ФРП – фінансова установа, а єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України.

Зауважимо, що програма доступних кредитів для бізнесу була запущена 3 лютого 2020 року з метою підтримки інвестиційних проєктів малих підприємств шляхом компенсації державою частини відсоткової ставки.