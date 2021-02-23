Банки зобов'язали обслуговувати жителів Криму без довідки переселенця

Національний банк України зобов'язав банки обслуговувати жителів Криму і міста Севастополя без довідки внутрішньо переміщеної особи. Регулятор наголосив, що люди, які проживають на півострові, є резидентами України.

Про це йдеться у листі-роз'ясненні у відповідь на запити державних органів України та скарги громадян.

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Роз'яснення регулятора

Також регулятор рекомендує банкам переглянути внутрішні документи з питань фінансового моніторингу для уникнення випадків відмови в обслуговуванні.

Нацбанк наголосив, що згідно з валютним законодавством України, фізичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають постійне місце проживання на території Криму і міста Севастополя, є резидентами України. Тому банки можуть їх обслуговувати без довідки внутрішньо переміщеної особи.

У листі НБУ наголошує на

неприпустимості дискримінації жителів Криму та міста Севастополя під час банківського обслуговування;

необхідності надання повного доступу до фінансових продуктів і сервісів усіх громадян України, які проводять звичайні фінансові операції, щодо яких у банків відсутні підозри.