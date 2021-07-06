До ініціативи долучилися "Приватбанк", Monobank та ще 5 банків. Усі вони можуть списувати гроші з рахунків українців та перераховувати їх органам державної виконавчої служби або приватним виконавцям.

Важливо Автоматичний арешт рахунків і списання коштів: боржникам варто приготуватись

Так, згідно з наказом Мін'юсту, списання коштів здійснюватиметься за:

несплачені штрафи;

штрафи за порушення ПДР;

борги за комунальні платежі,

борги щодо аліментів.

Як діє система автоматичного списання боргів

Людина, якій заборгували кошти, повинна звернутися до суду. Якщо суд ухвалює рішення на користь позивача, то боржник має гроші віддати.

Однак він може не виконувати це рішення суду. Тоді у гру вступає Державна виконавча служба або приватні виконавці. Вони працюють над тим, щоб боржник повернув гроші. Саме виконавці домовляються з банками про списання грошей з рахунків боржника.

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Також за несплату штрафів рахунки українців можуть заблокувати. Щоправда, це зробити дещо важче. Адже, щоб накласти арешт на банківські рахунки їх ще потрібно знайти, а для цього виконавець розсилає запити у всі 73 вітчизняні банки.

Додамо, що до автоматичного списання долучилися 7 українських банків: