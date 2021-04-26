Банкам заборонили використовувати дрібний шрифт у договорах

Джерело:"Економічна правда"
Нові правила Нацбанку щодо встановлення додаткових вимог до договорів почнуть діяти з 27 квітня. Згідно з ними, банки повинні розкривати повну інформацію про угоди.
Мовиться про вимоги стосовно договорів про споживчий кредит, депозит, а також відкриття та ведення рахунку. Тепер банки повинні надавати у договорі повний опис послуги.
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У НБУ наголосили, що головне завдання нових вимог – забезпечити розкриття повної інформації про послуги, права та обов'язки сторін, а також – наслідки.
Зауважимо, таку постанову Нацбанк ухвалив 26 січня. Тому банки мали 3 місяці, аби привести свою роботу до її відповідності.Зверніть увагу! Нові вимоги не поширюються на публічну частину договорів приєднання про надання послуг. Вони стосуються угод, які безпосередньо підписує споживач. Щоправда, публічна частина договору приєднання не може суперечити індивідуальній, до якої встановлено вимоги.