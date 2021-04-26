Банкам заборонили використовувати дрібний шрифт у договорах
Нові правила Нацбанку щодо встановлення додаткових вимог до договорів почнуть діяти з 27 квітня. Згідно з ними, банки повинні розкривати повну інформацію про угоди.
Джерело:"Економічна правда"
Мовиться про вимоги стосовно договорів про споживчий кредит, депозит, а також відкриття та ведення рахунку. Тепер банки повинні надавати у договорі повний опис послуги.
Читайте також Українці все охочіше беруть кредити, – Нацбанк
Детальніше про нові вимоги
- У договорі про депозит потрібно буде вказувати конкретну дату повернення вкладу та інформацію, чи має банк право продовжити її термін дії.
- У договорі про кредит потрібно буде зазначати перелік та ціну додаткових послуг, а також умови, за яких можна змінити процентну ставку чи інші платежі. Важливо, що текст угоди має бути викладений розміром шрифту не менше 11 друкарських пунктів.
- Банки не зможуть включати до договорів недобросовісні норми, тобто ті, що обмежують права споживачів подати скаргу чи судовий позов.
- Змінювати умови договору без інформування споживача теж заборонять. Крім того, не можна вимагати від споживача платити за ще не отримані послуги.
Мета нових вимог
У НБУ наголосили, що головне завдання нових вимог – забезпечити розкриття повної інформації про послуги, права та обов'язки сторін, а також – наслідки.
Зауважимо, таку постанову Нацбанк ухвалив 26 січня. Тому банки мали 3 місяці, аби привести свою роботу до її відповідності.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter