Нові правила Нацбанку щодо встановлення додаткових вимог до договорів почнуть діяти з 27 квітня. Згідно з ними, банки повинні розкривати повну інформацію про угоди.

Мовиться про вимоги стосовно договорів про споживчий кредит, депозит, а також відкриття та ведення рахунку. Тепер банки повинні надавати у договорі повний опис послуги.

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Детальніше про нові вимоги

У договорі про депозит потрібно буде вказувати конкретну дату повернення вкладу та інформацію, чи має банк право продовжити її термін дії.

У договорі про кредит потрібно буде зазначати перелік та ціну додаткових послуг, а також умови, за яких можна змінити процентну ставку чи інші платежі. Важливо, що текст угоди має бути викладений розміром шрифту не менше 11 друкарських пунктів.

Банки не зможуть включати до договорів недобросовісні норми, тобто ті, що обмежують права споживачів подати скаргу чи судовий позов.

Змінювати умови договору без інформування споживача теж заборонять. Крім того, не можна вимагати від споживача платити за ще не отримані послуги.

Мета нових вимог

У НБУ наголосили, що головне завдання нових вимог – забезпечити розкриття повної інформації про послуги, права та обов'язки сторін, а також – наслідки.

Зауважимо, таку постанову Нацбанк ухвалив 26 січня. Тому банки мали 3 місяці, аби привести свою роботу до її відповідності.

Зверніть увагу! Нові вимоги не поширюються на публічну частину договорів приєднання про надання послуг. Вони стосуються угод, які безпосередньо підписує споживач. Щоправда, публічна частина договору приєднання не може суперечити індивідуальній, до якої встановлено вимоги.