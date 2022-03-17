У банках Швейцарії зберігається до 213 мільярдів доларів російського капіталу

За оцінками Швейцарської асоціації банкірів (SBA), банки тримають на офшорних рахунках до 213 мільярдів доларів, які належать російським клієнтам. Санкції щодо Росії дають можливість дізнатися більше про ці активи.

Російський капітал у банках Швейцарії

Сума у 150 – 200 мільярдів швейцарських франків, або 213 мільярдів доларів вказує, що масштаби бізнесу заможних росіян з банками у Швейцарії набагато ширші, ніж балансові ризики, які деякі її фінансові фірми почали деталізувати.

Що передувало Швейцарія розширила санкції проти Росії

SBA наголосила, що це небагато у порівнянні з загальними активами, що знаходяться у Швейцарії, адже багато заможних людей у всьому світі розглядають країну, як місце для збереження свого капіталу.

Частка активів, що зберігаються в російських клієнтів, імовірно, становить частку в низькому однозначному відсотковому діапазоні від загального обсягу транскордонних активів, депонованих у швейцарських банках,

– ідеться в заяві.

Інформація SBA рідкісна для Швейцарії, адже країна відхиляла багато попередніх запитів про прозорість. Ці дані стали відомими, коли Швейцарія зробила незвичайний крок, застосувавши санкції ЄС до російських грошей після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Маттеа Меєр, співголова соціал-демократів, закликає обмежити будь-які кошти, що належать росіянам, котрі наближені до Путіна та його уряду. Вона підкреслила, що Швейцарія "має зробити все можливе, щоб перекрити грошові крани".

Частина (грошей – 24 канал) належить лояльним Кремлю олігархам. Гроші та їхня діяльність допомагають фінансувати війну,

– вважає Меєр.

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