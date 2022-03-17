Російський капітал у банках Швейцарії
Сума у 150 – 200 мільярдів швейцарських франків, або 213 мільярдів доларів вказує, що масштаби бізнесу заможних росіян з банками у Швейцарії набагато ширші, ніж балансові ризики, які деякі її фінансові фірми почали деталізувати.
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SBA наголосила, що це небагато у порівнянні з загальними активами, що знаходяться у Швейцарії, адже багато заможних людей у всьому світі розглядають країну, як місце для збереження свого капіталу.
Маттеа Меєр, співголова соціал-демократів, закликає обмежити будь-які кошти, що належать росіянам, котрі наближені до Путіна та його уряду. Вона підкреслила, що Швейцарія "має зробити все можливе, щоб перекрити грошові крани".
Частина (грошей – 24 канал) належить лояльним Кремлю олігархам. Гроші та їхня діяльність допомагають фінансувати війну,
– вважає Меєр.
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