Банк Raiffeisen вагається, чи варто виходити з російського ринку

Raiffeisen Bank заявив, що оцінює усі стратегічні варіанти роботи банку в РФ. Зокрема, там думають вийти з російського ринку, проте досі вагаються, тож остаточного рішення немає.

У своїй заяві банку наголосив, що війна в Україні руйнівно впливає на населення та економіку країни.

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Там додали, що підтримують людей, чиє життя назавжди трагічно змінилося внаслідок цієї війни.

Ця безпрецедентна ситуація змушує RBI (Raiffeisen Bank International) замислитися над своєю позицією в Росії. Ми оцінюємо всі стратегічні варіанти майбутнього Райффайзен банку в РФ, включаючи вихід з російського ринку,

– сказав генеральний директор RBI Йоганн Штробл.

Наразі Raiffeisen та його дочірні банки продовжують працювати відповідно до місцевого та міжнародного законодавства про санкції.

Додамо, що європейські банки почали відключати російські відділення від своїх систем через небезпеку кібератак. Зокрема, таке рішення ухвалили Commerzbank і Deutsche Bank, які раніше оголосили про вихід з країни.

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