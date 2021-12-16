Багато аналітиків прогнозували підняття ставки ще минулого місяця, коли інфляція була на рівні 4,2%. Адже тоді вже були всі передумови для початку переходу посилення монетарної політики.

До теми Інфляція у Великій Британії досягла 10-річного максимуму: які опції має Банк Англії

Інфляція у Великій Британії

За результатами листопада 2021 року рівень інфляції у Великій Британії зріс до 5,1% проти 4,2% річних у жовтні. Такі показники досить далекі від цілі центробанку у 2% рік до року.

Коли буде пік інфляції

Нині ж регулятор прогнозує, що протягом зими, тобто до кінця цього та початку наступного року, рівень інфляції складе близько 5% річних. Піку ж слід очікувати у квітні 2022 року. Саме тоді інфляція прогнозовано досягне 6% річних.

Що таке інфляція Інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Для країн з розвиненою економікою інфляція повинна триматись у межах 2±1% річних, а для країн, що розвивається – 5±1% річних.

Зверніть увагу! Водночас ринок праці країни відновлюється швидкими темпами – за листопад було найнято 257 тисячі робітників.

Прогноз росту ВВП

Банк Англії також знизив прогноз росту економіки на кінець IV кварталу 2021 року на 0,5%. Тож економіка країни приблизно на 1,5% відстає від свого доковідного рівня.

Водночас Комітет з монетарної політики одноголосно проголосував за збереження програми викупу державних облігацій на рівні в 875 мільярдів фунтів за місяць та корпоративних облігацій на рівні 20 мільярдів фунтів на місяць.

Нагадаємо, що центробанк США також погіршив прогноз росту ВВП та збільшив базову ставку з 0 до 0,25% через інфляційний тиск. Більше про це, читайте тут.