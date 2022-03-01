"Бандера-смузі": українці створили NFT-колекцію для збору коштів
Джерело:banderasmoothie.com
Рецепт "Бандера-смузі" (коктейлю Молотова), мабуть, вже знає кожен українець напам'ять. Таким чином відважні українці вже зуміли зупинити не одну ворожу техніку.
Тепер українці створили NFT-колекцію "Bandera Smoothie" для збору коштів на потреби ЗСУ.
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Bandera Smoothie — це НЕ колекція NFT з власною грою для заробітку чи проєкт, який у далекому майбутньому щось покращить. Він покращить майбутнє українського народу просто зараз. Ми просимо допомогти нашим людям і особливо нашим українським військовим!,
– зазначають автори проєкту.
Загалом представлені 5 тисяч унікальних NFT-предметів для купівлі. "Цією акцією ви допоможете мільйонам людей в Україні. Наразі ми розуміємо значення фрази "Разом нас багато нас не подолати" тож з вашою невеликою допомогою та з тисячами інших у нас буде більше шансів покінчити з цією війною, – написали автори акції".
Цікаво, що сайт представлений англійською мовою, тож скоріш за все орієнтуються залучити гроші іноземців.
Отримані гроші обіцяють направити на армію / Фото banderasmoothie.com
Як самостійно зробити коктейль Молотова
Горюча суміш:
- 2/3 бензин;
- 1/3 мастило.
Добавки:
Серебрянка – підвищує температуру горіння. Пінопласт, як прилипач, його краще розчиняти в ацетоні, потім вливати в пляшку.
Гніт:
50 см тканини (бавовна!) її треба щільно втрамбувати у горловину плашки, щоб коктейль не розлився.
Як заповнювати:
- 2/3 горюча суміш
- 1/3 залишаємо для випаровування.
Рецепт коктейлю Молотова / Інфографіка 24 каналу