Прокладання Baltic Pipe 27 червня почало Castorone – одне з суден, що відповідальні за будівництво морської ділянки газопроводу між Данією та Польщею. Baltic Pipe та екологічний регулятор вже досягли угоди, що дозволить відновити роботу на частині газопроводу.

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Власне прокладання почалася у водах Данії, поблизу острова Борнхольм. Судно Castorone буде рухатись трасою газопроводу у північно-західному напрямку.

"Прокладання морського трубопроводу довжиною майже 275 кілометрів займе кілька місяців. Якщо дозволить погода, весь процес буде завершено в цьому (2021 – 24 канал) році", – мовиться в повідомленні Gaz-System.

За інформацією пресслужби компанії, Gaz-System починає прокладати ділянку морського трубопроводу, щоб весь проєкт могли ввести зданий в експлуатацію у 2022 році. Морський газопровід Baltic Pipe буде прокладено трьома інсталяційними судами: Castorone, Castoro Sei та Castoro 10.

У чому особливості суден, що займатимуть будівництвом

Castorone використовує систему динамічного позиціювання, що дозволяє здійснювати маневр з відповідною точністю. Він має довжину понад 300 метрів, ширину майже 40 метрів та вміщує до 700 людей. Водночас на ньому – вертолітний майданчик, кілька станцій для зварювання окремих ділянок труб та їхнього приєднання до кінцевого трубопроводу.

Окрім Castorone, у Балтійському морі працюють інші судна, які займаються підводними роботами за проєктом. Операції, в яких вони беруть участь: