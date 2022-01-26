Однак, якщо Нацбанк продовжував підвищувати облікову ставку увесь минулий рік, зважаючи на інфляційний тиск, то у Туреччині навпаки дотримувались політики низьких ставок. Тож Економіка 24 вирішила порівняти основні економічні показники цих двох країн, щоб з'ясувати, де у населення вищий рівень життя.

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Рівень життя в Туреччині та Україні

Місячна зарплата

Мінімальна зарплата в Туреччині у 2021 році була на рівні 2 826 турецьких лір після оподаткування. Але, якщо ще на початку року це було 380 доларів, то через інфляцію наприкінці року турки вже заробляли суттєво менше – 186 доларів, пише Daily Sabah.

Тож у 2022 році мінімальну зарплату різко підняли – до 5 004 турецьких лір до оподаткування або 4,250 турецьких лір чистими (майже 9 тисяч гривень), повідомили в пресслужбі президента Туреччини. Відтак українці, яким підняли мінімальну зарплату у грудні минулого року до 6 500 гривень (до оподаткування), отримують менше.

Однак вища мінімальна зарплата не свідчить про обов’язково вищий рівень життя у Туреччині. Річ у тому, що частка працівників у приватному секторі, яка працює на мінімальну зарплату, склала у 2021 році 69%, згідно з дослідженням DİSK. Економістів в країні хвилює, що середня зарплата все ближче наближається до мінімальної. А з різким підняттям зарплати у 2022 році, ця частка знову зросте.

За даними турецьких статистичних відомств та кадрових агентств, середня зарплата в Туреччині у 2021 році становить 8 тисяч лір на місяць (трохи більше як 17 тисяч гривень). Однак ці показники актуальні для великих таких мегаполісів, як Стамбул і Анкара.

Зверніть увагу! Попри те, що зарплата турків весь час росте, у доларовому еквіваленті вона продовжує падати. Якщо у 2013 році мінімальна зарплата до оподаткування була на рівні 547 доларів, то сьогодні – 370 доларів.

Водночас в Україні різниця між середньою та мінімальною зарплатою – відчутна. У листопаді 2021 року середня зарплата до оподаткування склала 14 282 гривні, за даними Держстату. Мінімальна ж була на рівні 6 тисяч гривень у листопаді торік.

Вихід на пенсію

Раніше у Туреччині населення могло вийти на пенсію вже у 45 років, однак у зв'язку з різким збільшенням відсотку непрацюючого населення, були внесені зміни. Тож тепер для жінок пенсійний вік складає 58 років, а для чоловіків – 60 років.

В Україні жінки та чоловіки на пенсію у 60 років. Однак у Туреччині та Україні планують збільшувати пенсійний вік. Планується що до 2048 року чоловіки в Туреччині виходитимуть у 65 років, а після 2048 року у 65 років виходитимуть на пенсію й жінки.

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Розмір пенсійних виплат

У Туреччині пенсія прив'язана до мінімальної зарплати, тоді як в Україні до рівня прожиткового мінімуму, розмір якого прописаний у бюджеті.

Мінімальну пенсію у 2022 році в Туреччині підняли на 66% до 2 500 лір (майже 5 278 гривень). Це торкнеться 1,26 мільйона пенсіонерів, повідомляють місцеві ЗМІ. Максимальна пенсія у країні складає 10 тисяч лір, але такі виплати скоріше отримують колишні держслужбовці.

В Україні мінімальна пенсія з грудня 2021 року складає 1 934 гривні, але до кінця року вона зросте до 2 093 гривні. Все тому, що бюджетом-2022 передбачено ще два етапи підвищення рівня прожиткового мінімуму цьогоріч. Однак на мінімалку в Україні можуть розраховувати лише чоловіки пенсійного віку, що мають 35 років страхового стажу та жінки з 30 роками страхового стажу.

Максимальна пенсія з грудня 2021 року – 1 9340 гривень, оскільки не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Більше про те, як змінюватимуться пенсії в Україні у 2022 році, читайте тут.

Економіка Туреччини та України

Інфляція та ріст цін

У Туреччині, згідно з даними Турецького статистичного інституту, рівень інфляції за результатами грудня підскочив до 36,08%. В Україні показник склав лише 10% річних, проте такий він досить далекий від цілі НБУ у 5±1%.

Традиційною реакцією на ріст інфляції є підвищення облікової ставки, однак президент Туреччини Реджеп Эрдоган вирішив обрати протилежний курс. Він тиснув на турецький центробанк, закликаючи знижувати ставку та збільшуючи кількість національної валюти в обігу. Таким чином Ердоган ще більше розхитував інфляцію.

Також раніше заявляв, що політика низьких ставок – частина успішної "війни за економічну незалежність", зауважуючи, що раніше вже знизив інфляцію в Туреччині до близько 4% й доб'ється цього знову.

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Прикметним є те, що за останніх п'ять років було змінено чотири голови правління центробанку Туреччини.

Що стосується України, то за 2021 рік зростання цін склало 10%, що є максимальним показником з 2017 року (13,7%), згідно з даними Держстату. Ціни за минулий рік зросли на 10,8%. Економічний аналітик Любомир Шавалюк вважає, що це відбулось внаслідок двох факторів – сезонність та прискорення інфляції у світі. Більше про те, як зросли ціни в Україні за рік та на які категорії, розповідаємо тут.

Економічні показники України на Туреччини / Інфографіка 24 каналу

Що не так з економікою Туреччини

М'яка монетарна політика Ердогана знецінила суттєво національну валюту. В результаті цього турецькі акції восени 2021 року були історично найдешевшими для іноземних інвесторів, але одночасно – найдорожчими для громадян країни.

Разом з цим вона знизила довіру до національної валюти Туреччини, в результаті чого дві третини депозитів у турецьких банках відкриті в іноземній валюті. Також через стрімку інфляцію та "друк ліри" купівельна спроможність пересічного населення знизилась. Тож Туреччина стала ще дешевшою для іноземних інвесторів та бізнесу й одночасно дорожчою для громадян.

Зверніть увагу! За підсумками 2021 року Ердоган відзвітував про рекордний експорт – 225,4 мільярда доларів. Це на 24,6% більше, ніж у докризовому 2019 році.

Рівень ВВП

Починаючи з 2002 року ВВП Туреччини постійно зростав після критичної ситуації у 2001 році, коли він впав на рекордні 5,75%. Варто нагадати, що у 2002 році до влади прийшла Партія справедливості та розвитку, яку заснував чинний президент Ердоган.

З перемогою на виборах був введений плаваючий валютний курс, зняті обмеження на участь іноземного капіталу та забезпечення незалежності центрального банку. Таким чином Туреччина стала привабливою для іноземних інвесторів й за 2002 – 2012 роки залучила 123,8 мільярда доларів прямих інвестицій. Це в удесятеро більше, ніж за попереднє десятиліття.

Зверніть увагу! За 12 років ВВП Туреччини зріс майже вп'ятеро.

Що стосується України, що варто нагадати, 2021 рік Україна завершила найвищим доларовим ВВП за всю історію незалежності. Про майже 195 доларів розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко. Також вона додала, що цьогоріч уряд планує додаткове зростання ВВП завдяки новим програмам.

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Різниця між ВВП України та Туреччини, згідно з даними Світового банку у 2020 році:

Довідка: падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.

ВВП на душу населення

Щоб зрівняти рівень життя населення у Туреччині та в Україні Економіка 24 пропонує звернути увагу на такий показовий фактор, як ВВП на душу населення. Тож згідно з даними Світового банку, у 2020 році у Туреччині він становив 8 536 доларів, тоді як в Україні – 3 726 доларів.

Цікаво! У 2023 році Ердоган обіцяв збільшити експорт до 500 мільярдів доларів, ВВП – до 2 трильйонів доларів, а ВВП на душу населення – до 25 тисяч доларів.

Що таке ВВП на душу населення Це міра випуску продукції на душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. Вищий реальний ВВП на душу населення є показником вищого рівня життя.

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