Багато спекуляцій, – Куюн про підвищення цін на продукти через подорожчання пального

Через подорожчання бензину та дизпалива українці вже готуються до можливого зростання цін на продукти. Та насправді у цьому питанні є багато спекуляцій з боку бізнесу.

Про це в ефірі 24 каналу розповів директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн. Він пояснив, що ціна на паливо не є суттєвою складовою у собівартості певних послуг.

До теми Є обнадійливі сигнали, – директор "А-95" Куюн спрогнозував ціну на пальне

Транспорт та сільське господарство

"Дуже багато спекуляцій у бізнесу щодо цього впливу. Ми проводили дослідження, то навіть у транспортній сфері паливна складова не перевищує 15 – 20%. У сільському господарстві – менше як 7%", – запевнив Куюн.

Він пояснив, що якщо раніше працювало 10 тракторів, то зараз лише один потужний John Deere.

John Deere дуже економний, у нього витрати пального невеликі. Звісно, у кожному окремому випадку треба з'ясовувати. Однак я вас запевняю, що це не є критична залежність. Сергій Куюн Директор ТОВ "Консалтингова група А-95"

Куюн: Це не ринкові процеси

John Deere – американська машинобудівна компанія, яка виготовляє низку професійної сільськогосподарської техніки.

Експерт сподівається, що зростання пального припиниться. Можливо, навіть розвернеться у зворотному напрямку.

"Ковідна історія не закінчилась, тому не повинно бути таких економічних стрибків. Зверніть увагу, нафта зараз дорожча, ніж була до COVID-19. Ці процеси не є ринковими. Що стосується природного газу – це виключно тиск Росії на Європу", – підсумував Куюн.

Куюн прокоментував зростання цін на пальне: відео

Ціна на пальне: головне