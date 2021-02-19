Кілька популярних українських мереж АЗС протягом 12 – 19 лютого підняли ціни на автогаз. Вартість блакитного пального в середньому зросла на 35 копійок за літр.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Вартість автогазу протягом останніх 7 днів в середньому зросла ще на 35 копійок за літр, тобто на 2,3%. Тепер вона становить приблизно 15,28 гривні за літр.

Якими є ціни на АЗС

У мережах ОККО і WOG продукт подорожчав на 50 копійок за літр – до 15,99 та 15,98 гривні.

продукт подорожчав на 50 копійок за літр – до На стільки ж дорожчим став автогаз і на станціях KLO, "Паралель" і Motto.

Мережа Socar підняла ціни на 40 копійок, тепер ресурс коштує там 15,98 гривні за літр.

підняла ціни на 40 копійок, тепер ресурс коштує там Мережі "Автотранс", BVS, Chipo, Prime, "БРСМ-Нафта" та "Авантаж 7" збільшили ціни на 25 – 60 копійок за літр.

Зверніть увагу! Водночас консолідована мережа АЗС "Привату", яка володіє найбільшою кількістю газових модулів 18 лютого, перейшла до зниження роздрібних цін на автогаз. Група зменшила ціни на 5 – 7 копійок – до 14,69 – 14,71 гривні за літр. Найбільше падіння цін зафіксували у Волинській області, Житомирській, Харківській, Черкаській і Чернігівській областях.



Ціни на автогаз на українських АЗС / Дані Enkorr