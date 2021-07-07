Автоматичного списання не буде: Мін'юст роз'яснив механізм щодо боргів за комуналку

У Мін'юсті заявили, що борги за житлово-комунальні послуги та штрафи не списуватимуть автоматично з банківських карток.

Автоматичних списань не буде

У Міністерстві юстиції роз'яснили механізм дії і наголосили, що кошти арештовуватимуть, але не списуватимуть.

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Заборгували за ЖКГ чи не сплатили штраф за перевищення швидкості – кошти на вашому банківському рахунку можуть бути арештовані в автоматизованому режимі. Але при цьому не йдеться про автоматичне списання коштів,

– зазначили у відомстві.

Так, пояснили, що спочатку факт несплати штрафу чи заборгованості за ЖКГ має підтвердити суд або інший орган.

Лише після цього, якщо боржник не поверне кошти, – його гроші на банківському рахунку може арештувати виконавча служба.

Водночас у Мін'сті додали, що кошти залишатимуться на рахунках громадян, але ними не можна буде користуватися.

Усе це можливо тільки у разі відкриття виконавчого провадження,

– підсумували у міністерстві.

Мін'юст радить перевіряти борги

Міністерство юстиції радить перевіряти наявність боргів на спеціальних платформах. Зокрема, на таких:

електронний сервіс державних послуг "Дія";

єдиний реєстр боржників;

портал Онлайн-будинок юстиції;

автоматизована система виконавчого провадження (АСВП).

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