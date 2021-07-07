Автоматичних списань не буде
У Міністерстві юстиції роз'яснили механізм дії і наголосили, що кошти арештовуватимуть, але не списуватимуть.
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Заборгували за ЖКГ чи не сплатили штраф за перевищення швидкості – кошти на вашому банківському рахунку можуть бути арештовані в автоматизованому режимі. Але при цьому не йдеться про автоматичне списання коштів,
– зазначили у відомстві.
Так, пояснили, що спочатку факт несплати штрафу чи заборгованості за ЖКГ має підтвердити суд або інший орган.
- Лише після цього, якщо боржник не поверне кошти, – його гроші на банківському рахунку може арештувати виконавча служба.
Водночас у Мін'сті додали, що кошти залишатимуться на рахунках громадян, але ними не можна буде користуватися.
Усе це можливо тільки у разі відкриття виконавчого провадження,
– підсумували у міністерстві.
Мін'юст радить перевіряти борги
Міністерство юстиції радить перевіряти наявність боргів на спеціальних платформах. Зокрема, на таких:
- електронний сервіс державних послуг "Дія";
- єдиний реєстр боржників;
- портал Онлайн-будинок юстиції;
- автоматизована система виконавчого провадження (АСВП).
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